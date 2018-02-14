أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رام الله - دنيا الوطن
خصص أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مبلغ ملياري دولار، كقروض لإعادة إعمار العراق، وكمشاريع استثمارية آملاً بتعاون مشترك من الدول الصديقة في إعادة الإعمار.

وخلال كلمته في اختتام (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق)، قال الصباح: إن "المؤتمر سيخرج بدور فاعل ومستقبل آمن للمنطقة، لأن أمن العراق هو من أمن الكويت والمنطقة برمتها، مشيرًا إلى وجود دعم من البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة".

وأضاف أمير الكويت: أن بلاده والمجتمع الدولي يستمرون في تقديم الدعم للعراق، متابعًا: "مؤتمرنا سيخرج بدور فاعل لإعمار العراق، ومستقبل آمن للمنطقة، نحن نلمس تعاوناً من الأشقاء والمشاركين".

وأعلن في ختام كلمته، عن أن هناك دعمًا كبيرًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي للمساهمة في إعادة إعمار العراق.

فيديو أرشيفي: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلتقي أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

 

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