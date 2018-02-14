فضحية جديدة.. ترامب قدم 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية

فضحية جديدة.. ترامب قدم 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
اعترف محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، أنه دفع مبلغ 130 ألف دولار أمريكي لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، والتي تحوم حولها الشبهات بعلاقة تجمعها بترامب.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عن كوهين قوله: "لم تشترك منظمة ترامب أو حملته في صفقتي مع السيدة كليفورد، كما أنهم لم يدفعوا لي بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن التحويلات المالية لكليفورد كانت قانونية، ولم تكن على حساب الشركة".

وبحسب الصحيفة، فإن كوهين رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بمدى معرفة ترامب بهذه الصفقة.

يذكر، أن صحيفة (وول ستريت) الأمريكية، قد نشرت مقالاً عن قيام كوهين بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى كليفورد، لعدم كشف علاقتها مع ترامب.

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