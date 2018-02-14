الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

رام الله - دنيا الوطن

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.



أما وكالة (الأناضول) التركية الرسمية، فقد قالت: إن الزعيمين تناولا خلال الاتصال "الملف السوري"، وأكدا على أهمية الحفاظ على وحدة التراب السوري، وإيجاد حل سياسي للأزمة، وزيادة التعاون، وبذل الجهود المشتركة في هذا المجال.



كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.