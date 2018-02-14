فيديو: الجيش المصري: مقتل 15 مسلحاً خلال عملية "سيناء 2018"

فيديو: عمليات الجيش المصري بسيناء

رام الله - دنيا الوطنقالت القوات المسلحة المصرية، إنه تم القضاء على 15 عنصراً مسلحاً خلال تبادل لإطلاق النيران، أثناء عمليات التمشيط والمداهمة في سيناء، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر، وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم.وأكد البيان السابع الذي صدر اليوم للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة "سيناء 2018"، أنه تم اكتشاف وتدمير مخبأين تحت الأرض عُثر بداخلهما على أكثر من 1500 كجم من مادة ((C 4، وكمية من مادة "TNT" شديدة الانفجار، و56 مفجراً، و13 دائرة كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء (وفا).وأوضح البيان، أنه تم اكتشاف وتدمير مركز إرسال (إعادة إذاعة) على إحدى الهيئات الجبلية، خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر المسلحة.وأشار إلى أن القوات الجوية المصرية، استهدفت ودمرت 11 هدفاً، بعد توافر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد استخدامها في إيواء العناصر المسلحة، والهروب من القوات القائمة بالمداهمة، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات التي تستخدمها العناصر المسلحة للوقاية من القوات بمناطق العمليات.وأكد البيان، أنه تم القبض على 153 فرداً من المطلوبين جنائياً، والمشتبه بهم، منهم: جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وقال: إن عناصر من المهندسين العسكريين، قاموا باكتشاف وتفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة، تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة، لاستهداف القوات بمناطق العمليات.