ما حقيقة المسحوق الأبيض الذي أُرسل إلى مكتب أوباما؟

رام الله - دنيا الوطن

أرسل مجهولون أمس الثلاثاء، مغلفاً يحتوي على مسحوق أبيض، إلى مكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.



وقد أُجري تحقيق حول ماهية هذا المسحوق، كشف أنه مسحوق خاص بالأطفال، بحسب ما أفادته قناة (فوكس 5) الأمريكية.



وقالت القناة: "المغلف تم إرساله من هونغ كونغ، ولم يكتب عليه عنوان المرسل"، مشيرة إلى أن أحداً لم يتضرر أثناء الحادث.



ولفتت إلى أنه تم العثور على المغلف في مكتب الرئيس الأمريكي السابق في واشنطن، فيما وصل رجال الشرطة والإطفاء وموظفو هيئة التحقيقات الفدرالية والاستخبارات إلى المكان.



وكانت وسائل الإعلام، أفادت سابقاً بأن فانيسا ترامب زوجة ابن الرئيس ترامب، نقلت إلى المستشفى بعد أن فتحت "مغلفاً به المسحوق الأبيض".



وصرحت شرطة نيويورك فيما بعد، بأن محتويات المغلف لا تشكل أي خطر.