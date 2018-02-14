المخابرات الأمريكية: كوريا الشمالية تشكل تهديداً وجودياً لأمريكا

فيديو أرشيفي: كوريا الشمالية تهدد بتدمير أمريكا بلا رحمة

رام الله - دنيا الوطنحذر دان كوتس مدير المخابرات المركزية الأمريكية، من نفاد الوقت لدى الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.وقال دان كوتس في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية: "إن كوريا الشمالية تشكل على الأرجح تهديدا "وجوديا" للولايات المتحدة مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تجري بيونغ يانغ المزيد من تجارب الأسلحة هذا العام.وأوضح قائلا "وقت اتخاذ القرار يقترب أكثر فيما يتعلق بكيفية ردنا على هذا، هدفنا هو التوصل إلى تسوية سلمية، نحن نمارس أقصى ضغط على كوريا الشمالية بسبل متعددة".وجاء هذا التحذير في الوقت، الذي تراجعت فيه حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب استئناف محادثات بين بيونغ يانغ وسيئول ومع مشاركة الشمال في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.ورغم تأكيد إدارة ترامب تأييدها للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بتطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة إلا أنها نوهت بأن كل الخيارات مطروحة لمنع ذلك ومنها الخيارات العسكرية .