المخابرات الأمريكية: كوريا الشمالية تشكل تهديداً وجودياً لأمريكا

المخابرات الأمريكية: كوريا الشمالية تشكل تهديداً وجودياً لأمريكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر دان كوتس مدير المخابرات المركزية الأمريكية، من نفاد الوقت لدى الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

وقال دان كوتس في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية: "إن كوريا الشمالية تشكل على الأرجح تهديدا "وجوديا" للولايات المتحدة مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تجري بيونغ يانغ المزيد من تجارب الأسلحة هذا العام.

وأوضح قائلا "وقت اتخاذ القرار يقترب أكثر فيما يتعلق بكيفية ردنا على هذا، هدفنا هو التوصل إلى تسوية سلمية، نحن نمارس أقصى ضغط على كوريا الشمالية بسبل متعددة".

وجاء هذا التحذير في الوقت، الذي تراجعت فيه حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب استئناف محادثات بين بيونغ يانغ وسيئول ومع مشاركة الشمال في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

ورغم تأكيد إدارة ترامب تأييدها للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بتطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة إلا أنها نوهت بأن كل الخيارات مطروحة لمنع ذلك ومنها الخيارات العسكرية .

فيديو أرشيفي: كوريا الشمالية تهدد بتدمير أمريكا بلا رحمة

 

أخبار ذات صلة

نائبة بالكنيست: إسرائيل تتعاون مع تنظيم الدولة وتشتري النفط منه

نائبة بالكنيست: إسرائيل تتعاون مع تنظيم الدولة وتشتري النفط منه

خبراء يؤكدون: صحة ترامب العقلية تُدمّر أمريكا

خبراء يؤكدون: صحة ترامب العقلية تُدمّر أمريكا

بعد اتهامات الفساد.. نتنياهو: الائتلاف الحكومي مستقر ونية للتوجه للانتخابات

بعد اتهامات الفساد.. نتنياهو: الائتلاف الحكومي مستقر ونية للتوجه للانتخابات

تيلرسون: الوضع النهائي للقدس عائد للأطراف المعنية

تيلرسون: الوضع النهائي للقدس عائد للأطراف المعنية

فضحية جديدة.. ترامب قدم 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية

فضحية جديدة.. ترامب قدم 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية

هجوم كاسح على &#34;لبيد&#34; بسبب فساد نتنياهو

هجوم كاسح على "لبيد" بسبب فساد نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابات في انفجار لغم بجيب عسكري على الطريق 90 بأريحا

إصابات في انفجار لغم بجيب عسكري على الطريق 90 بأريحا

الديمقراطية: الجمعة المقبل يوم غضب ضد الاحتلال

الديمقراطية: الجمعة المقبل يوم غضب ضد الاحتلال

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

عربي

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع &#34;حزب الله&#34; وليست مع الشعب اللبناني

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع "حزب الله" وليست مع الشعب اللبناني

منوعات

فيديو: إحالة المذيعة منى عراقي للتحقيق بعد حلقة اغتصاب اب لابنائه

فيديو: إحالة المذيعة منى عراقي للتحقيق بعد حلقة اغتصاب اب لابنائه

فيديو: شيماء سيف عن خطيبها &#34;كان بيجبلي حواوشي ومنبار في البريك&#34;

فيديو: شيماء سيف عن خطيبها "كان بيجبلي حواوشي ومنبار في البريك"

صور: علا رامي وجلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. شاهد جمالها

صور: علا رامي وجلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. شاهد جمالها

والد &#34;منى زكي&#34; كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب

والد "منى زكي" كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب