طائرة أميركية تدمر دبابة روسية الصنع في سوريا

طائرة أميركية تدمر دبابة روسية الصنع في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دمرت طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار تحت اسم (إم.كيو-9 ريبر) أمس الثلاثاء، دبابة روسية الصنع من نوع (تي-72) في سوريا، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون.

وتعتبر هذه الضربة هي الثانية من نوعها ضد قوات موالدة للحكومة السورية خلال أقل من أسبوع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وافاد المسؤولون بأن الضربة وقعت قرب مدينة الطابية في سوريا، مؤكدين أنها لم تسفر عن قتلى او جرى من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات المحلية السورية.

في المقابل، قال مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه: "إن اثنين على الأقل من القوات الموالية للحكومة السورية قتلا في الضربة".

بدوره، أكد الجيش الأميركي أنه دمر الدبابة بعدما دخلت مرمى نيران القوات الموالية للولايات المتحدة مدعومة بغطاء مدفعي.

وقلل جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي من شأن الحادث قائلا: "ربما لا يعدو الأمر أن يكون مجرد شخصين يقومان بشيء ما، فلا أود أن أضخمه وأصفه بأنه هجوم كبير".

تأتي الضربة بعد أقل من أسبوع من وقوع اشتباك كبير بين قوات التحالف وقوات موالية للحكومة السورية ليل الأربعاء الماضي أسفرت عن مقتل مئة أو يزيد من أفراد القوات الموالية لدمشق.

فيديو أرشيفي: القصف الصاروخي الامريكي على سوريا

 

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