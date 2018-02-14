الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على بلدة عسير السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على بلدة عسير السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحوثيون فجر اليوم الأربعاء، أنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً على قطاع عسير جنوبي غرب السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وقال مصدر عسكري في صنعاء: "إن وحدة الصواريخ في أنصار الله، أطلقت منتصف ليلة الأربعاء 14 شباط/ فبراير، صاروخاً باليستياً مطور محلياً على هدف للجيش السعودي في مدينة خميس مشيط بعسير".

يشار إلى أن المسلحين الحوثيين، يطلقون بين الفينة والأخرى صواريخ باتجاه السعودية، آخرها إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من الأراضي اليمنية على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية، وتم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية.

فيديو أرشيفي: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه السعودية

 

أخبار ذات صلة

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع &#34;حزب الله&#34; وليست مع الشعب اللبناني

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع "حزب الله" وليست مع الشعب اللبناني

فيديو: الجيش المصري: مقتل 15 مسلحاً خلال عملية &#34;سيناء 2018&#34;

فيديو: الجيش المصري: مقتل 15 مسلحاً خلال عملية "سيناء 2018"

طائرة أميركية تدمر دبابة روسية الصنع في سوريا

طائرة أميركية تدمر دبابة روسية الصنع في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

مجمع فلسطين الطبي يقدم 1.5 مليون خدمة صحية خلال 2017

مجمع فلسطين الطبي يقدم 1.5 مليون خدمة صحية خلال 2017

عربي

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع &#34;حزب الله&#34; وليست مع الشعب اللبناني

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع "حزب الله" وليست مع الشعب اللبناني

منوعات

والد &#34;منى زكي&#34; كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب

والد "منى زكي" كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب

نجمة هندية تخضع لعملية تخسيس فاشلة.. شاهد نتائجها

نجمة هندية تخضع لعملية تخسيس فاشلة.. شاهد نتائجها

لأول مرة.. تامر حسني في أول حفل له بالسعودية

لأول مرة.. تامر حسني في أول حفل له بالسعودية

فيديو: ميريام فارس ترقص بشكل غريب.. والمتابعين يقلدونها

فيديو: ميريام فارس ترقص بشكل غريب.. والمتابعين يقلدونها