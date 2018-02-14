الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على بلدة عسير السعودية

فيديو أرشيفي: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الحوثيون فجر اليوم الأربعاء، أنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً على قطاع عسير جنوبي غرب السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة (سبوتنيك) الروسية.وقال مصدر عسكري في صنعاء: "إن وحدة الصواريخ في أنصار الله، أطلقت منتصف ليلة الأربعاء 14 شباط/ فبراير، صاروخاً باليستياً مطور محلياً على هدف للجيش السعودي في مدينة خميس مشيط بعسير".يشار إلى أن المسلحين الحوثيين، يطلقون بين الفينة والأخرى صواريخ باتجاه السعودية، آخرها إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من الأراضي اليمنية على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية، وتم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية.