وزارة الزراعة تتسلم عيادات بيطرية متنقلة

وزارة الزراعة تتسلم عيادات بيطرية متنقلة
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الزراعة أمس الثلاثاء، خمس مركبات (عيادات بيطرية متنقلة) من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وشكر وزير الزراعة د. سفيان سلطان برنامج الامم المتحدة الإنمائي على الجهود التي يبذلها في فلسطين لتطوير التنمية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي، مبينا أن لبرنامج الامم المتحدة الانمائي باع طويل في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني، مشيرا إلى أن تقديم المركبات التي تحتوي على العيادات البيطرية يأتي ضمن مشروع تطوير البنية التحتية وشق الطرق الزراعية ورفع  قدرات وزارة الزراعة الفنية، معربا عن أمله بأن تكون العلاقة مع UNDP  قائمة على استراتيجية تشاركية ولها أثر ملموس في تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني .

 وبدوره، أكد رئيس وحدة مكافحة الفقر في فلسطين م. يونس صبيح في (UNDP) على  العلاقة المتينة بين وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا ًإلى أنها علاقة قديمة ومتجددة ولها أفق واسعة في تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة .

 ومن جهته، أعرب نائب مدير UNDP في فلسطين السيد خالد شهوان عن أمله في مساهمة المركبات المقدمة من تمكين الأطباء البيطريين من إنجاز مهامهم ومساعدة مزارعي الثروة الحيوانية في فلسطين في كافة المناطق وخاصة البدوية والمهمشة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الخدمات البيطرية د. إياد العدرا أن تقديم المركبات البيطرية لدعم القطاع الزراعي سوف يحدث فارقا نوعيا وأثراً ملموساً في مجال تطور الخدمات البيطرية ونوعيتها  وثمن جهود البنك الاسلامي للتنمية وسلطة النقد العربية كجهات مانحة وداعمة للقطاع الزراعي الفلسطيني.

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