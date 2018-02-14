الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني يتلفان طن ونصف تمور بطوباس

رام الله - دنيا الوطناتلفت الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني اليوم في محافظة طوباس طن ونصف تمور فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي .وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على اتصال من صاحب البضاعة عن وجود كمية من التمور باحدى مخازنه حيث تحركت دورية مشتركة للمكان مع الاقتصاد الوطني .ويشار انه تم معاينة وفحص المضبوطات من طرف جهة الاختصاص وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور علامات تلف وتعفن عليها وانبعاث روائح كريهه واقرت اتلافها حسب الأصول واستكمال الاجراءات اللازمة.