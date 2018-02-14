ضبط مخلفات ونفايات صلبة مضرة بالبيئة في سلفيت

ضبط مخلفات ونفايات صلبة مضرة بالبيئة في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية مساء اليوم الثلاثاء في محافظة سلفيت 3 شاحنات ( جار ومجرور ) تحمل مخلفات ونفايات صلبة تضر بالبيئة قادمة من داخل اسرائيل اثناء محاولة التخلص منها واتلافها بالاراضي الفلسطينية .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الشاحنات بناءً على معلومة استخباراتية تفيد بوجود الشاحنات داخل المحافظة .

ويشار الى انه تم تحريك دورية للمكان وبالمتابعة والمراقبة والتحري تم ضبط الشاحنات قبل طرحها واتلافها باراضي المواطنين وفقا لاتفاقية بازل وقانون سلطة البيئة التي تمنع ادخال النفايات  الخطرة وتفريغها وطرحها بالاراضي لخطورتها وضررها على البيئة، وبحضور جهات الاختصاص في سلطة جودة البيئة والارتباط العسكري والمدني اقرت التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات اللازمة واعادتها لمصدرها من حيث اتت .


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