وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان: "أسفرت العمليات عن القضاء على خلية شديدة الخطورة مكونة من 10 مسلحين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء".

وأكد البيان أنه تم القبض على عدد 400 فرد من العناصر المسلحة والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبذلك تصل حصيلة القتلى في من الجماعات المسلحة إلى 38 مع ارتفاع عدد الموقوفين إلى 526 منذ إطلاق العملية الجمعة الماضي.

وباشر الجيش هذه العملية العسكرية قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، حاشداً تشكيلات من القوات الجوية والبحرية داخل وخارج سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتركز التحركات العسكرية على شمال ووسط سيناء لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وكان ذلك بعد أيام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء أوقع أكثر من 300 قتيل.

وتشكل سيناء معقلا للفرع المصري لتنظيم الدولة، حيث نفذ التنظيم عشرات الاعتداءات ضد قوات الأمن قتل فيها مئات الجنود والشرطيين.