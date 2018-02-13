لأول مرة.. المدفعية التركية تستهدف وسط مدينة عفرين

لأول مرة.. المدفعية التركية تستهدف وسط مدينة عفرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت المدفعية التركية اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى، مناطق وسط مدينة عفرين شمالي سوريا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي التفاصيل، فإن المدفعية استهدفت محيط أحد المشافي بوسط المدينة بثلاث قذائف، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهة أخرى ذكر نشطاء حقوق الإنسان أن مروحيات الجيش التركية استهدفت مواقع في قرية دمليا في المنطقة الواقعة بين راجو والشيخ حدي في القطاع الغربي من منطقة عفرين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال القرية ذاتها.

واستهدف طيران القوات الحكومية السورية محاور القتال العنيفة بين الفصائل المقاتلة والإسلامية والقوات التركية من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات الدفاع الذاتي من جهة أخرى، على محاور في قرى حمام وأشكا غربي ودير بلوط وآكجلة وبافلورة ومحاور أخرى في ناحية جنديرس بالريف الجنوبي الغربي لعفرين، بالتزامن مع اشتباكات في ريفي عفرين الشمالي والشمالي الشرقي، ومحاور أخرى في ريف راجو.

وأسفرت الاشتباكات عن ارتفاع عدد القتلى إلى 159 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وقوات الدفاع الذاتي منذ 24 يوما من العمليات العسكرية، فيما ارتفع عدد القتلى في صفوف عناصر قوات عملية "غصن الزيتون" إلى 202، بينهم 29 قتيلا من جنود القوات التركية بينهم طياران اثنان، فيما البقية من مقاتلي الفصائل المسلحة المتحالفة مع تركيا، حسب النشطاء.

فيديو أرشيفي: المدفعية التركية تقصف مناطق في عفرين

 

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