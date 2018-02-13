تيلرسون: الأزمة مع قطر تؤثر سلباً على أمن الشرق الأوسط

تيلرسون: الأزمة مع قطر تؤثر سلباً على أمن الشرق الأوسط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، أن الأزمة بين قطر والدول الخليجية تؤثر سلبا على أمن الشرق الأوسط.

ودعا تيلرسون الذي وصل إلى دولة الكويت اليوم الثلاثاء، إلى وضع حد للنزاع الدبلوماسي المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكان تيلرسون يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بُعيد انتهاء اجتماع في الكويت لدول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وقال الوزير الاميركي: "هذا الشكل من الانقسام يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى أمن المنطقة".

وطالب بإنهاء النزاع، مؤكداً أن واشنطن تعمل على "إعادة الوحدة إلى مجلس التعاون الخليجي".

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية ودولة الامارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر واتخذت بحقها عقوبات اقتصادية بعدما اتهمتها بدعم مجموعات اسلامية "متطرفة"، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وعززت الولايات المتحدة شراكتها مع قطر في خضم الازمة، واشادت مرارا بجهودها في "مكافحة الارهاب"، ووقعت معها عقود تسليح ضخمة بعدما وقعت عقودا مماثلة مع السعودية.

فيديو أرشيفي: الشيخ صباح الخالد يستعرض مع وزير الخارجية الامريكي جهود حل الازمة الخليجية

 

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