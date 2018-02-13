نتنياهو يهاجم توصيات الشرطة الإسرائيلية: ستنتهي بلا شيء

رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشرطة الاسرائيلية بعد أن قدمت مساء اليوم الثلاثاء، توصيات بمحاكمته في قضيتي الرشوة والخيانة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته: "ستنتهي التوصيات بلا شيء".



وبرر نتنياهو موقفه من تهمة الرشوة التي تتعلق بتلقيه الأموال بطريقة غير مشروعة والسجائر وزجاجات الشمبانيا من الملياردير آرون ميلتشان قائلا: "أردت مساعدة آرون ميلتشان بسبب خدمته الخاصة لدولة إسرائيل، وليس مقابل السيجار".



وأضاف: "أعمل من أجل الدولة وليس للسيجار أو الشهرة".



وفي السياق ذاته، قال نتنياهو: "تم ممارسة ضغط هائل ضدي، وفتح ما لا يقل عن 15 تحقيقاً لإخراجي من السلطة، ولكن كلها دون استثناء انتهت بلا شيء".