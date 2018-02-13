الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أوصت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة التي أطلق عليها اسم (1000)، من رجل الأعمال هوليود أرنون ميلتشان، بالاضافة الى تهمة خيانة الأمانة والتي تحمل اسم (القضية 2000).

وفيما يتعلق بقضية (1000)، فإن نتنياهو وزوجته سارة متهمان فيها بالحصول على هدايا غير مشروعة وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي يقدر ثمنها بمئات آلاف الشواكل، والتي قدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي هوليود آرون ميلتشان.

يشار إلى أن نتنياهو، خضع للتحقيقات عدة مرات من قبل الشرطة الإسرائيلية، وعلى مدار عدة أشهر.

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