القضاء البريطاني يُثبّت مذكرة الاعتقال بحق مؤسس (ويكيليكس)

رام الله - دنيا الوطن

أيدت قاضية بريطانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال صادرة بحق مؤسس موقع (ويكيليكس)، جوليان أسانج، الذي قضى أكثر من خمس سنوات داخل سفارة الإكوادور بلندن لتجنب الاعتقال.



وأوضحت القاضية إيما أربوثنوت، أنها غير مقتنعة بحجج محامي أسانج، بأنه لم تعد هناك مصلحة عامة في توقيفه لخرقه شروط الإفراج بكفالة عام 2012، وسعيه إلى اللجوء للسفارة لتفادي الترحيل إلى السويد، حيث كان الادعاء يحقق في مزاعم باعتداء جنسي واغتصاب تقدمت بها امرأتان، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وأسقط الادعاء السويدي التحقيق العام الماضي، لكن المذكرة البريطانية لا تزال قائمة لانتهاك أسانج شروط الإفراج بكفالة، فيما قالت أربوثنوت، الثلاثاء، إنها خلصت إلى أن "التوقيف رد مناسب" على تصرفات أسانج.