فلسطيني يحصد لقب أفضل معلم في العالم

رام الله - دنيا الوطن

حصل المعلم الفلسطيني، جميل الدرباشي، من مدرسة ذكور الخليل التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على جائزة أفضل معلم مُلهم في العالم من مؤسسة School Enterprise Challenge البريطانية للعام 2018.



وفاز المعلم الفلسطيني بالجائزة من بين نحو 5000 معلم من 150 دولة في العالم، ضمن برنامج تحسين واقع التعليم في المدرسة من خلال التعاونيات الطلابية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



كما حصل الدرباشي على مبلغ مالي، ولقب سفير متنقل لتحسين التعليم في المناطق النائية في العالم، فيما تعتبر هذه المرة ليست الأولى التي يحصل فيها مدرس فلسطيني على مثل هذه الجائزة.



وحصلت الفلسطينية حنان الحروب عام 2016 على جائزة أفضل معلمة في العالم، في المسابقة التي تنظمها مؤسسة "فاركي" سنوياً لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة في مهنة التعليم، وقيمتها مليون دولار أمريكي.