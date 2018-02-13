المالكي: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل في ساحة محايدة

المالكي: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل في ساحة محايدة
الوزير رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه لا يمكن للولايات المتحدة، أن تلعب دور الوسيط الوحيد في عملية السلام، لافتاً إلى أن سياسة واشنطن تجاه فلسطين، تخضع لتأثير "ثلاث شخصات صهيونية".

وقال المالكي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، الثلاثاء: إنه لا يمكن للولايات المتحدة، أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام، مضيفاً: "مع ذلك لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة، كما أننا مستعدون للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ساحة محايدة.

وأوضح المالكي، أن تبني الإدارة الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية، جعلها تتحول من طرف محايد إلى طرف منحاز، مشيراً إلى أن هذا الدور يمكن أن تلعبه روسيا.

وأضاف: "شعرنا برغبة القيادة الروسية في بذل جهد كبير لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الطرف الإسرائيلي"، منوهاً إلى أن الجانب الفلسطيني، مستعد للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل عبر دولة ثالثة.

وتابع: "نرى أن لقاء مدته 15 دقيقة في القدس لن يساعدنا، نحن نرى أن التوجه إلى سوتشي أو موسكو سيكون حلاً جيداً، في حال أراد نتنياهو ذلك".

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