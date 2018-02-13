الوزيران الشاعر والأعرج يبحثان سبل تعزيز برامج التنمية المحلية

رام الله - دنيا الوطن

استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، حيث أكد الشاعر ان وزارة التنمية الاجتماعية حريصة على العمل المشترك مع جميع الاطراف المعنية لتحقيق رؤيتها ببناء مجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يصون حقوق الفقراء والمهمشين ويوفر لهم الحماية والرعاية انسجاما مع توجهات الوازرة في التحول من الإغاثة الى التنمية، وبما يتلاءم مع اهداف الخطة الوطنية المنبثقة عن الحكومة الفلسطينية لدعم وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس وضواحيها وقطاع غزه والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري ومناطق ج.



كما شدد على اهمية ترسيخ مقومات التنمية المستدامة والتنمية المحلية من خلال تطوير قدرة البلديات على وضع سياسات اجتماعية تعزز عملها التنموي وقدرتها على التأثير في السياسات العامة وتحديد الاولويات والبرامج المختلفة. وبين الشاعر أن وزارة التنمية الاجتماعية فخورة بعملها الميداني مع المديريات ومجالس الهيئات المحلية من خلال شبكات الحماية الاجتماعية ومجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية التي بدأت ثمارها تظهر في مجال خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي من خلال المراكز المجتمعية، التي تم تأسيسها بالشراكة مع الحكومة الايطالية ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة قادر والبلديات.



بدوره، عبر الوزير الاعرج عن حرصة على التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتطوير شراكة حقيقية. واشار الى ان وزارة الحكم المحلي على استعداد للعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ مشاريع تنموية تدعم الاسر الفقيرة والمهمشة وتدر دخلا لها ثابتا لها. كما ثمن الاعرج دور وزارة التنمية الاجتماعية وبرامجها تجاه الفئات المهمشة والضعيفة وخاصة فيما يتعلق ببرنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف الى ضمان استدامة وانتاجية، واكد الاعرج على اهتمام وزارة الحكم المحلي بالمواطن، وسعيها الدائم لتقديم كل جديد سواء من ناحية المشاريع والتطوير او دعم الاسر الفقيرة والمهمشة.



وفي ختام اللقاء اتفق الوزيران الشاعر والاعرج على التعاون والعمل بشراكة لتعزيز قدرات الهيئات المحلية في مجال تطوير برامج تنموية محلية وتنفيذها خصوصا في مجال دعم الفقراء والمهمشين حيث تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارتين لمتابعة وضع الخطط والاليات اللازمة بالتعاون مع الهيئات المحلية المعنية.