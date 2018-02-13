إيطاليا: قرار ترامب بشأن القدس يضع صعوبات أمام عملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الايطالي الحاكم، ماتيو رينزي، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الأميركي ترامب، باعتبار القدس عاصمة إسرائيل يضع صعوبات واضحة في مسار عملية السلام.



وأضاف رينزي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية: "موقفي هذا هو نفس موقف رئيس الحكومة باولو جنتيلوني، ونفس موقف رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا".



وشدد على أن مبدأ السلام المبني على دولتين وشعبين، يتطلب مساراً، لذلك فإن قرار القدس عاصمة لإسرائيل يضع صعوبات واضحة في هذا المسار.