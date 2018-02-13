صورة: داخلية غزة تنشر أسماء مطلوبين لديها في قضايا جنائية

صورة: داخلية غزة تنشر أسماء مطلوبين لديها في قضايا جنائية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء،  عبر موقعها الإلكتروني، أسماء وصور تسعة مطلوبين لديها على خلفية عدد من القضايا الجنائية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

والمطلوبون التسعة، بحسب الداخلية، هم:

1. مروان توفيق الديري، هوية رقم: 917359002

2. عماد محمد الديري، هوية رقم: 804325157

3. خليل إبراهيم الديري، هوية رقم: 803377894

4. صخر ناهض الديري، هوية رقم: 802388249

5. رامز خالد الديري، هوية رقم: 802136614

6. أحمد محمد الديري، هوية رقم: 401262332

7. راتب ماهر الديري، هوية رقم: 802233494

8. ياسر موسى الديري، هوية رقم: 402220123

9. تيسير أحمد الديري، هوية رقم: 401926837

وأهابت الوزارة بالمواطنين الكرام لمن يعرف أي معلومات عن تحركاتهم أو أماكن تواجدهم الإبلاغ فوراً، وذلك عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال عبر الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).

صورة وزارة الداخلية

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