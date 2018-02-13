إسرائيل: إيران اخترقت أجواءنا بطائرة تجسس أمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى جوناثان كونريكس، إن الطائرة الإيرانية التي أسقطتها إسرائيل، السبت الماضي، "نسخة من طائرة التجسس الأمريكية "آر كيو - 170" التي تدعي إيران أنها عكست تقنياتها".



ويشير خبراء طيران ومسؤولون إسرائيليون، إلى أن الطائرة الإيرانية من دون طيار التي أسقطتها إسرائيل، يبدو أن طهران طورتها من تكنولوجيا حصلت عليها عندما استولت على طائرة تجسس أمريكية في عام 2011، بحسب صحيفة (واشنطن بوست).



وقالت الصحيفة: إن إيران استولت فى 2011 على الطائرة الأمريكية التي كانت بين سرب طائرات تجسس تستخدمها المخابرات الأمريكية لمراقبة المنشآت النووية في إيران، وطالبت بعدها واشنطن بإرجاع الطائرة، لكن طهران رفضت واستنسختها واختبرت أول إصدار في 2014، ثم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن الطائرة بدون طيار "صاعقة" في 2016.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الخبراء الذين فحصوا صور الطائرة الإيرانية أثناء سقوطها، وصور حطامها التي نشرها الجيش الإسرائيلى، أكدوا أن شكلها يماثل الطائرة بدون طيار "صاعقة"، والتي صُنعت أصلاً استناداً إلى طائرة "آر كيو-170" الخاصة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واستولت إيران على إحداها.



ونوهت الصحيفة، إلى أن الطائرة الإيرانية، أقلعت من داخل قاعدة فى سوريا، وتوغلت مسافة ثلاثة أو أربعة أميال داخل المجال الجوي الإسرائيلي قبل أن يتم إسقاطها، لتتصاعد التوترات على الحدود إلى مستوى غير مسبوق منذ عقود، شهد أيضاً إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "إف-16" من جانب قوات الدفاع الجوى السورية.



وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي قالت: إن طائرة إيرانية، انطلقت من سوريا اخترقت أجواءها، فجر السبت العاشر من شباط/فبراير، ما أدى إلى إسقاطها من قبل طائرة إسرائيلية.



ورداً على ذلك أغارت إسرائيل على أهداف عسكرية داخل سوريا، تصدى لها النظام السوري، ما أدى إلى إسقاط طائرة من نوع "إف 16".