دولة عربية تهدد إسرائيل بـ "مفاجآت أكثر"

دولة عربية تهدد إسرائيل بـ "مفاجآت أكثر"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هددت دمشق، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، بمفاجآت أكثر في حال إقدامها على شن هجمات جديدة على الأراضي السورية، وذلك بعد أن تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط مقاتلة إسرائيلية السبت الماضي.

وقال أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية السوري، في مؤتمر صحفي عقده في دمشق: "ثقوا تماماً أن المعتدي سيتفاجأ كثيراً لأنه ظن أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة أي اعتداءات"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن شاء الله، سيرون مفاجآت أكثر، كلما حاولوا الاعتداء على سوريا".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، صباح اليوم السبت 10/2، عن اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وشنت ضربات جوية ضد أهداف قالت إنها إيرانية في سوريا، فيما ذكر ناشطون سوريون أن الغارات استهدفت قاعدة T4 الجوية قرب مدينة تدمر وسط سوريا.

وردت الدفاعات الجوية السورية على المقاتلات الإسرائيلية وتمكنت من إسقاط طائرة من نوع "F-16"، الأمر الذي أكدته إسرائيل، مضيفة أن طياريها قفزا من الطائرة، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة، لكن وزارة الدفاع السورية قالت: إنها استطاعت تدمير أكثر من طائرة إسرائيلية.

وشنت إسرائيل بعد ذلك ضربات مكثفة على سوريا، معلنة أن القصف طال 12 هدفاً منها ثلاث بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

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