فيديو: الأحمد: تمكين الحكومة يراوح مكانه ولجنة حماس الإدارية لا تزال قائمة

فيديو: الأحمد: تمكين الحكومة يراوح مكانه ولجنة حماس الإدارية لا تزال قائمة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، الثلاثاء، إن مسألة تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية تراوح مكانها؛ لأن اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة (حماس)، مازالت قائمة بقطاع غزة.

وقال الأحمد، لقناة (الغد) الفضائية: "إذا لم تتمكن حكومة الوفاق الفلسطينية من القيام بدورها في قطاع غزة، سيبقى كل شيء جامداً، ويبدو أن إرادة إنهاء الانقسام غير متوفرة لدى حماس حتى اللحظة".

وأضاف: "التقيت مع المخابرات المصرية بالقاهرة واستعرضنا كافة العقبات التي وضعت أمام تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير مع حركة (حماس)، ومسألة تمكين الحكومة تراوح مكانها في غزة، لأن اللجنة الإدارية لحماس مازالت تبسط سلطتها وقائمة وتحول دون أن يتمكن الوزراء من ممارسة صلاحياتهم، وترفض التعامل مع قرارات الوزراء".

ووجه الأحمد رسالة إلى حماس، قال فيها: "نقول لحماس، فلسطين أكبر من حماس وفتح وكل الفصائل، ولا تظلموا أنفسكم إذا كنتم جزءاً من هذا الشعب، والانقسام رغبة إسرائيلية وأمريكية، ومن يريد أن يتصدى للاحتلال عليه أن ينهي الانقسام، ومن يرفض ذلك فهو مع الاحتلال".

فيديو: جانب من اللقاء مع عزام الأحمد
 

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