فيديو: بسبب التطبيع.. نائب تونسي يمزق علم إسرائيل

فيديو: بسبب التطبيع.. نائب تونسي يمزق علم إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقد نائب تونسي، اليوم الثلاثاء، على تمزيق العلم الإسرائيلي داخل البرلمان متهماً رئيس البرلمان والائتلاف الحاكم بـ
"الخيانة"؛ لأنها عرقلت المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الرئيس التونسي "وبّخ" رئيس البرلمان بعد تخصيص جلسة خاصة للمصادقة على المشروع، مرددا "عاشت فلسطين والخزي والعار لكم".

وقطع عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية الجلسة العامة المخصصة للاستماع لوزير النقل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بشرف التونسيين وشرف أنبل القضايا وهي قضية فلسطين، لا قيمة لنظامكم الداخلي، ما وقع يوم الجمعة (جلسة مناقشة قانون تجريم التطبيع) فضيحة من العيار الثقيل".

وأضاف: "ماذا تريدون؟ كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب منذ عام 1948 لها شهيد حول قضية فلسطين. نحن (الجبهة الشعبية) تقدمنا بمباردة تشريعية ولكن للأسف يبدو أن الائتلاف الحاكم ورئيس المجلس تحديدا (لايرغب بالمصادقة عليه)".

واستغرب عدم وضع مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان، فضلا عن عدم قيام رئاسة البرلمان بمراسلة النواب، وعدم اسدعاء الرئاسة وووزارة الخارجية، معتبرا ذلك سابقة في تاريخ البرلمان التونسي.

ومزق عمروسية نسخة من العلم الإسرائيلي، مرددا : "هذا علم الكيان الصهيوني أمامكم وفي مجلس العار. عاشت فلسطين. تعيش الثورة في فلسطين. العزة والكرامة لتونس وللأمة العربية وأحرار العالم. الخزي والعار لكم عملاء ومنبوذون. هذا هو علم الكيان الصهيوني حجّوا له، ولكننا سنبقى شوكة في حلوقكم"، وفقاً له.

وكان النقاش حول مشروع قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" تسبب بعراك بالأيدي وتبادل للشتائم والاتهامات بين نواب المعارضة والحزب الحاكم، وسط انتقادات كبيرة لرئيس البرلمان لرفض دعوة كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لمناقشة هذا الأمر، بحسب ما أوردته صحيفة القدس العربي.

فيديو: نائب تونسي يمزق علم إسرائيل
 

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