لبحث سبل التعاون.. النتشة يلتقي وفداً من الشرطة الأوروبية

رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رفيق النتشة، وفداً من بعثة الشرطة الأوروبية، ترأسه رئيس البعثة كاوكو آلتوما، وذلك استمراراً للقاءات السابقة والتعاون المستمر بين الشرطة الأوروبية وهيئة مكافحة الفساد، ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الهيئة.



وضع رئيس الشرطة الأوروبية رئيس الهيئة بصورة اجتماعاته في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات ذات العلاقة حول الوضع السياسي وكيفية العمل لتحسين وتطوير العلاقات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وتطرق إلى المهمات الجديدة والمقترحات والاحتياجات التي سيتم العمل عليها من خلال التعاون بين الطرفين مستقبلاً.



وأشار آلتوما إلى أن الدول الأعضاء تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي تمر بها المنطقة وخاصة فلسطين، وأن الانطباع العام عن عمل الهيئة في مكافحة الفساد عمل مهم وهناك جدية في متابعة القضايا الخاصة بالفساد، مشبهاً الفساد كمرض السرطان الذي ينتشر في الدول، مثمناً وشاكراً التعاون المثمر الذي تم تحقيقه من خلال تنفيذ بعض المشاريع، وقد تم اقتراح المساعدة في نطاق نظام حماية الشهود والمبلغين للعمل على تقديم الخبرات الفنية والدولية من أجل المساعدة الفنية على المضي قدماً في إعداد هذا النظام، مؤكداً حرص دول الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة التقنية في مجال التشريعات وتعديلاتها، وكذلك حقوق الإنسان ومراعاة النوع الاجتماعي.



من جانبه، أكد رئيس الهيئة على استمرار العمل لتطوير التشريعات الناظمة لعمل الهيئة، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد في فلسطين، ومؤكداً حرص الهيئة على التعاون المستمر مع كافة الأطراف من أجل الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة الفساد بأفضل التجارب والأسس الدولية، مضيفاً أنه سيتم العمل على الشكاوى والبلاغات، حسب القانون والنظام العام في فلسطين.



يُشار إلى أن الطرفين، أكدا على استمرار التعاون المستقبلي من خلال الخبراء والمستشارين بين الطرفين، ووضع مقترحات وتحديد الاحتياجات التي يمكن من خلالها التعاون على إنجازها مستقبلاً.