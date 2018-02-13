الأحمد: المطلوب تنفيذ قرارات البرلمان العربي الخاصة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيس لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالبرلمان العربي، عزام الأحمد، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة البرلمان العربي خطته للتصدي لإعلان ترامب بشأن القدس.



وقال الأحمد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في أعمال جلسة البرلمان العربي الثالثة من دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت اليوم في الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان مشعل السلمي: إن لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اجتماعاً لها يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس البرلمان، وأكدت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وضرورة متابعة تنفيذ خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019- 2020.



واستعرض الأحمد تقرير اجتماع اللجنة أمام المجلس، التي أكدت مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة الإعلان الأمريكي بشأن القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فيها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بها.



وأوصت لجنة فلسطين على ضرورة إنهاء الانقسام والالتزام الجاد والأمين لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، واستمرار جمهورية مصر العربية في رعاية المصالحة الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.



ورفضت اللجنة المساس بالدور الذي تقوم به وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقاً لقرار تأسيسها، وضرورة مخاطبة رئيس البرلمان لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية لدعم الموارد المالية اللازمة لموازنة وأنشطة الوكالة، ليمكنها من مواصلة تقديم خدماتها، وتقديم الشكر للبرلمان البلجيكي الذي دعم الوكالة.



وأكدت ضرورة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات الدولية لدعم إدراج البند الطارئ الذي سيتقدم به المجلس الوطني الفلسطيني، بالتعاون مع المجموعة العربية بجنيف على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها في تاريخ 24-28 مارس المقبل، بخصوص التبعات المترتبة على الإعلان الأمريكي بشأن القدس والتأكيد على عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس.



وطالبت اللجنة من رئيس البرلمان بمخاطبة الجهات الأممية والهيئات العربية والدولية والبرلمانات لشرح معاناة الشعب الفلسطيني التي تفاقمت بعد الإعلان الأمريكي بشأن القدس، والطلب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها إسرائيل واعتقالها للأطفال، وترويعهم بمن فيهم عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني، وغيرها من آلاف الأطفال.



وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرلمان العربي واتحاد المحامين العرب، بشأن دعم فلسطين على المستويين القانوني والقضائي، بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية.