أبوسيف: لقاء الأحمد وهنية بالقاهرة "وارد" ولا موعد لوصول وفد المركزية لغزة

أبوسيف: لقاء الأحمد وهنية بالقاهرة "وارد" ولا موعد لوصول وفد المركزية لغزة
الناطق باسم حركة فتح - عاطف أبو سيف
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنه لم يتم تحديد وقت لوصول وفد اللجنة المركزية للحركة إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لم يتم تسمية أعضاء الوفد حتى اللحظة.

وقال أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حضور فتح وأعضاء اللجنة المركزية أمر طبيعي، فعندما تأتي حركة فتح إلى قطاع غزة، تكون التوقعات عالية، وبالتالي فهي ليست زيارة".

وبين أبو سيف، أن الوفد يحمل بعض الأفكار لقطاع غزة وعلى رأسها "فكفكة" بعض القضايا العالقة التي تتطلب وجودها بغزة لمناقشتها مع حركة حماس.

وفي السياق ذاته، أشار أبو سيف إلى أن المصالحة بالنسبة لحركة فتح هي خيار استراتيجي، لافتاً إلى أن لقاء عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة مع وفد حركة حماس في القاهرة أمر وارد، ولكن الذي يحدد ذلك هم المسؤولون المصريون، منوهاً إلى أنه لم يتم تحديد ذلك حتى اللحظة.

وأوضح أن لقاء الطرفين أمر منوط بتطور الأحداث في القاهرة، وأن الأحمد التقى قبل ذلك بهنية في قطاع غزة، متابعاً: "المسألة تتعلق بأن ملف المصالحة يجب تنفيذه بشكل كامل، لأن الشعب الفلسطيني منهك ومتعب، وأن الوضع السياسي بحاجة إلى الوحدة، كما أنها قضية وطنية بامتياز، لأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتصر إذا بقي منقسماً".

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