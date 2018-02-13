حواتمة: اتفقنا مع "نصر الله" على الرد المشترك على اعتداءات إسرائيل

حواتمة: اتفقنا مع "نصر الله" على الرد المشترك على اعتداءات إسرائيل
الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، أنه التقى بالأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله، وقيادات من الحرس الثوري الإيراني.

وذكر حواتمة خلال حديث مع قناة (الميادين)، أن نصر الله قال خلال اللقاء: "نسير معاً ونلتقي على المشترك، من يسير معنا ميلاً، نسير معه ميلاً، على المشترك بيننا"، واتفقنا باحتمال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى فلسطين ولبنان، أن تنخرط كل القوى في الدفاع".

وأضاف حواتمة: "لنا مخيمات في لبنان وشعبنا موجود فيها، لذا اتفقنا أنه إذا حصل اعتداء على قطاع غزة، أن يكون هناك اتفاق بين الجميع، قرار جماعي، وغرفة عمليات مشتركة بين قوى المقاومة، للرد على العدوان الإسرائيلي".

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