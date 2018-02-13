التربية تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

التربية تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة
رام الله - دنيا الوطن
استلمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أجهزة حاسوب ومعدات خاصة بالطلبة ذوي الإعاقة في الضفة وقطاع غزة، بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل.

وأعرب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي بين الوزارة و"إنقاذ الطفل" بما يخدم شريحة واسعة من الطلبة ذوي الإعاقة.

بدوره، أشاد مدير العمليات في مؤسسة إنقاذ الطفل عثمان أبو حجلة، بجهود وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم وطاقم الوزارة في رعاية المسيرة التعليمية، وإيلاء شريحة الطلبة ذوي الإعاقة أهمية خاصة.

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