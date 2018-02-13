(يديعوت): ريفلين "لسع" نتنياهو وذكّره بأولمرت

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية: إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين "لسع"، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عندما ذكّر في تصريح له، بمطالبة نتنياهو لرئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، بالاستقالة بسبب التحقيقات ضده.



وخلال مشاركته في مؤتمر صحيفة (بشيباع) في القدس، سُئل ريفلين عما إذا كان يدعم استقالة نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده، فقال: "أنا أعرف فقط أنني سمعت الكثير من الأمور، لدي رأيي الخاص، وسأقوله بعد ثلاث سنوات ونصف، أريد القول بأنني سمعت سياسيين كباراً، قالوا رأيهم بشأن قضايا أخرى، لا أذكر متى حدثت، وتأثر موقفي بها".



وتعقيبًا على ذلك، قال مقربون من نتنياهو: "من منطلق الاحترام لمؤسسة الرئاسة، ومن خلال الرغبة بالحفاظ على رموز الدولة خارج اللعبة السياسية لن ننجر إلى حوار كهذا".



وتطرق ريفلين إلى العلاقات الباردة بينه وبين نتنياهو وقال: "نتنياهو هو رئيس الحكومة، وأنا رئيس الدولة، هو يؤدي مهامه وأنا أؤدي مهامي، لكن كما يبدو فإنه ليس صديقي".



وحين سُئل عن سبب عدم اجتماعه بنتنياهو قال: "في كل الحالات، قبل سفري إلى أي مكان في العالم، روسيا أو أي دولة أخرى، دائماً أتشاور معه".