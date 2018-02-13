رأفت يُدين إقرار الكنيست فرض القانون على المؤسسات الأكاديمية

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) السيد صالح رأفت، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأشار رأفت في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الساعية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.





وقال: "إن الشعب الفلسطيني لن يسلّم بذلك، وسيستمر في مقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حتى إنهاء الاحتلال بشكل كامل عن جميع الأراضي الفلسطينية، التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف".





وفي نهاية بيانه، دعا رأفت المجتمع الدولي والدول العربية، لوضع حد لانتهاك إسرائيل المتواصل للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على وقف سياساتها الاستعمارية من ابتلاع للأراضي الفلسطينية، ومصادرتها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم عملاً بالقرار الدولي رقم 194".





رام الله - دنيا الوطن