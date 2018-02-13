لواء مصري: نتائج العملية بسيناء عالية وأتوقع انتهاءها قبل الأشهر الثلاثة

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

توقع اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن تؤتي العملية العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء، ضد الجماعات المسلحة ثمارها في وقت أقل من ثلاثة شهور، منوهاً إلى أن نسبة نجاح العملية حتى اللحظة عالية جداً.



وأوضح بخيت في لقاء خاص مع "دنيا الوطن"، أن هذه العملية بدأت بقوة، ولن يفلت أحد من المنطقة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أعمال القتال الجارية حالياً وقوة تطبيق القانون على الأرض، نجحت في تدمير أكثر من 20 مركبة دفع رباعي، وأكثر من 40 دراجة نارية، وقواعد انطلاق، ومخازن للمتفجرات، ومركز قيادة رئيسي للعناصر المسلحة، بالإضافة إلى المركز الإعلامي، ومعمل لتصنيع القنابل، كما وصل عدد قتلى العناصر المسلحة ما بين 30 إلى 40 عنصراً، علاوة على المصابين الذين تم إلقاء القبض عليهم.



وبين أن البدايات تكون صعبة للغاية، ولكن وفقاً للنتائج الإيجابية على الأرض، فإن هناك مؤشراً لإمكانية انتهاء العملية قبل الموعد المحدد.