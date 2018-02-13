التربية تنظم ورشة تعريفية بمسابقة "تكنوفيشن" الدولية

التربية تنظم ورشة تعريفية بمسابقة "تكنوفيشن" الدولية
رام الله - دنيا الوطن
 نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء، ورشة تعريفية حول مسابقة "تكنوفيشن" الدولية، الموجهة للفتيات من 10-18 سنة، والتي تعنى بتعليمهن آليات تطوير تطبيقات للأجهزة الذكية لحل مشكلات تواجه مجتمعاتهن، حيث شارك في الورشة رؤساء أقسام وموظفو التقنيات ومشرفو التكنولوجيا في كافة مديريات التربية.

من جهته، أشار مدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات م. جهاد دريدي إلى أهمية هذه المسابقة التي تهدف إلى تعليم الفتيات، بالإضافة لما ذكر؛ مجالات التفكير المنطقي، وإدارة الأعمال، والريادة، وكيفية عرض الأفكار وإقناع المتلقين، وتعليمهن كيفية إعداد خطة عمل وتسويق التطبيقات وإيجاد طريقة للربح وعرض الفكرة أمام لجنة التحكيم أو المستثمرين المحتملين.

كما شملت الورشة تدريباً مكثفاً حول المسابقة قدمته تينا حزبون، ورئيس قسم المختبرات م. علي عباس، وموظفة قسم المختبرات هناء زكارنة.


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