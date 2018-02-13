زقوت: 400 زيارة للأسرى من قبل مندوب لجنة الصليب خلال عام 2017

زقوت: 400 زيارة للأسرى من قبل مندوب لجنة الصليب خلال عام 2017
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
قالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: إن حماية الصحفي الفلسطيني من الانتهاكات والاعتداءات الصحفية، تتمثل بأنه مواطن مدني، وعدم مشاركته في الأعمال العدائية، حسب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949.

وأكدت زقوت، لـ "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين؛ لتوعية الصحفيين بالأنشطة التي تقدمها لجنة الصليب الأحمر في قطاع غزة تجاه الصحفيين وحمايتهم من الانتهاكات، وأن حوالي (400) زيارة قام بها مندوب اللجنة الدولية لكافة الأسرى المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية خلال عام 2017 الماضي.

وأوضحت، أنه في حال اعتقال الصحفي تقوم اللجنة بزيارته؛ للتأكد من سلامته، والكيفية التي يعامل بها، وتسهيل التواصل مع عائلته، مشيرةً إلى أنه في حال إصابته في المناطق الحدودية، يتم إجلاؤه من قبل اللجنة، ويتم توثيق الاعتداءات والانتهاكات، ومناقشتها بطريقة ثنائية غير معلنة مع الجهة التي تقوم بالانتهاكات.

بدوره، قال د. تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إن ما نظمته النقابة من لقاء، يهدف لتعريف الصحفي بالأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، وكيفية مساعدته لأداء مهامه في ظل تصاعد الانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأسطل، أنه يجب توعية الصحفي الفلسطيني في القانون الدولي الإنساني، لحمايته قانونياً من أي اعتداءات وانتهاكات في المناطق الخاضعة للاحتلال.

من جانبه، أشار شفيق التلولي الكاتب والأديب إلى أن أهمية هذا اللقاء، تتجلى في إظهار الدور العام الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكيفية إيصال صوت الصحفي الفلسطيني في حال تعرضه للانتهاكات، وفضح ممارسات الاحتلال ضد الصحفيين.

فيديو: جانب من الفعالية
 


أخبار ذات صلة

(يديعوت): ريفلين &#34;لسع&#34; نتنياهو وذكّره بأولمرت

(يديعوت): ريفلين "لسع" نتنياهو وذكّره بأولمرت

الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي &#34;ياسر العرابيد&#34;

الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي "ياسر العرابيد"

رأفت يُدين إقرار الكنيست فرض القانون على المؤسسات الأكاديمية

رأفت يُدين إقرار الكنيست فرض القانون على المؤسسات الأكاديمية

التربية تنظم ورشة تعريفية بمسابقة &#34;تكنوفيشن&#34; الدولية

التربية تنظم ورشة تعريفية بمسابقة "تكنوفيشن" الدولية

الشرطة تضبط كمية من مادة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة بالخليل

الشرطة تضبط كمية من مادة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد واخرى سب وشتم عبر الفيس بوك

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد واخرى سب وشتم عبر الفيس بوك

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي &#34;ياسر العرابيد&#34;

الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي "ياسر العرابيد"

رأفت يُدين إقرار الكنيست فرض القانون على المؤسسات الأكاديمية

رأفت يُدين إقرار الكنيست فرض القانون على المؤسسات الأكاديمية

التربية تنظم ورشة تعريفية بمسابقة &#34;تكنوفيشن&#34; الدولية

التربية تنظم ورشة تعريفية بمسابقة "تكنوفيشن" الدولية

زقوت: 400 زيارة للأسرى من قبل مندوب لجنة الصليب خلال عام 2017

زقوت: 400 زيارة للأسرى من قبل مندوب لجنة الصليب خلال عام 2017

عربي

وزير إسرائيلي: بشار الأسد نقطة ضعف &#34;محور المقاومة&#34;

وزير إسرائيلي: بشار الأسد نقطة ضعف "محور المقاومة"

نجاح صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني و&#34;أنصار الله&#34;

نجاح صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني و"أنصار الله"

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين واعتقال 400 آخرين

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين واعتقال 400 آخرين

الجيش المصري يعلن إحالة تصريحات هشام جنينة حول سامي عنان للتحقيق

الجيش المصري يعلن إحالة تصريحات هشام جنينة حول سامي عنان للتحقيق

منوعات

فيديو: فستان سمية الخشاب يثير السخرية &#34; فستان العرس وعماله تصبغيه&#34;

فيديو: فستان سمية الخشاب يثير السخرية " فستان العرس وعماله تصبغيه"

مرض نادر يصيب عارضة الأزياء الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34;

مرض نادر يصيب عارضة الأزياء الفلسطينية "جيجي حديد"

حبس طليق روبي بقضية تعاطي المخدرات.. وهنيدي قلقان

حبس طليق روبي بقضية تعاطي المخدرات.. وهنيدي قلقان

فضيحة جنسية تطارد ممثل بوليود جيتندرا والضحية &#34;إبنة عمه&#34;

فضيحة جنسية تطارد ممثل بوليود جيتندرا والضحية "إبنة عمه"