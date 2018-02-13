زقوت: 400 زيارة للأسرى من قبل مندوب لجنة الصليب خلال عام 2017

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خاص دنيا الوطن - محمد جلوقالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: إن حماية الصحفي الفلسطيني من الانتهاكات والاعتداءات الصحفية، تتمثل بأنه مواطن مدني، وعدم مشاركته في الأعمال العدائية، حسب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949.وأكدت زقوت، لـ "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين؛ لتوعية الصحفيين بالأنشطة التي تقدمها لجنة الصليب الأحمر في قطاع غزة تجاه الصحفيين وحمايتهم من الانتهاكات، وأن حوالي (400) زيارة قام بها مندوب اللجنة الدولية لكافة الأسرى المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية خلال عام 2017 الماضي.وأوضحت، أنه في حال اعتقال الصحفي تقوم اللجنة بزيارته؛ للتأكد من سلامته، والكيفية التي يعامل بها، وتسهيل التواصل مع عائلته، مشيرةً إلى أنه في حال إصابته في المناطق الحدودية، يتم إجلاؤه من قبل اللجنة، ويتم توثيق الاعتداءات والانتهاكات، ومناقشتها بطريقة ثنائية غير معلنة مع الجهة التي تقوم بالانتهاكات.بدوره، قال د. تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إن ما نظمته النقابة من لقاء، يهدف لتعريف الصحفي بالأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، وكيفية مساعدته لأداء مهامه في ظل تصاعد الانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وأكد الأسطل، أنه يجب توعية الصحفي الفلسطيني في القانون الدولي الإنساني، لحمايته قانونياً من أي اعتداءات وانتهاكات في المناطق الخاضعة للاحتلال.من جانبه، أشار شفيق التلولي الكاتب والأديب إلى أن أهمية هذا اللقاء، تتجلى في إظهار الدور العام الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكيفية إيصال صوت الصحفي الفلسطيني في حال تعرضه للانتهاكات، وفضح ممارسات الاحتلال ضد الصحفيين.