الشرطة تضبط كمية من مادة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم، أكثر من نصف كيلو غرام من مادة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة، داخل منزل تاجر مخدرات في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة تتعلق بحيازة أحد الأشخاص لكمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزله ببلدة الظاهرية، على الفور تحصلت شرطة مكافحة المخدرات على محضر تفتيش من النيابة العامة؛ لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مواد يشتبه أنها مخدرات.



وأضاف البيان، بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على أكثر من نصف كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة بوزن 525 غراماً، بالإضافة إلى عثورهم على مبلغ 2000 شيكل، تحصل عليها المشتبه به من تجارته في المخدرات، وبناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المواد، والقبض على صاحب المنزل، وبسماع أقواله اعترف بحيازته هذه الكمية من المخدرات بقصد الاتجار بها.



وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.