الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد واخرى سب وشتم عبر الفيس بوك

الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد واخرى سب وشتم عبر الفيس بوك
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة ملابسات قضيتي تهديد واساءة واخرى سب وشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) في قضيتين منفصلتين في محافظة جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى المواطنات من سكان المحافظة للشرطة حول ورود رسائل لها عبر تطبيق (الواتس اب) من قبل مجهول مفادها التهديد والاساءة لها. 

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بسيدة من سكان المحافظة وباستدعائها وسماع اقوالها افادت بقيامها بذلك  لوجود خلافات شخصية بينهما.

واكد البيان، بانه تم احالة المشتبه بها والجهاز الخليوي وعليه جميع الرسائل التي تم ارسالها للمشتكية الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقها اصولاً.

وفي سياق متصل فبعد ورود شكوى من قبل حدث من سكان المحافظة مفادها ورود رسائل سب وشتم وتحقير من قبل شخص مجهول عبر تطبيق المسنجر لحساب المشتكي، وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بحدث من سكان المحافظة وباستدعائه وسماع اقواله بحضور والده افاد بقيامه بذلك نظرا لوجود خلافات شخصية بينه وبين المشتكي.

واكد البيان بانه تم احالة المشتبه به الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه اصولاً

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