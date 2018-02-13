فيديو: حريق هائل في منطقة صناعية شمال غربي لندن

فيديو: اندلاع حريق في منطقة صناعية بلندن

رام الله - دنيا الوطنتمكن أكثر من 100 عنصر من رجال الإطفاء من السيطرة على حريق ضخم، اندلع اليوم الثلاثاء، في منطقة صناعية شمال غربي العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما أفادت به صحيفة (إندبندنت).وأوضحت السلطات الأمنية، أنه تم استدعاء 15 سيارة إطفاء، كما نصحت السكان القريبين من موقع الحريق بعدم فتح النوافذ، إذ إن الدخان الكثيف، يغطي سماء المنطقة بأكملها، بحسب ما أفادته وكالة (سبوتنك) الروسية.​وذكرت (إندبندنت) أنه لم يُعرف حتى الآن سبب الحريق، مشيرة إلى أنه من المتوقع، أن يبقى رجال الإطفاء طيلة اليوم في العمل، إذ إن نحو ثلث المبنى مازال يحترق.​ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله: "رجال الإطفاء يعملون من أجل منع النيران من الانتشار في الوحدات الأخرى، سنبقى هنا لعدة ساعات".