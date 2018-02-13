الخميس.. مصادر ترجح تقديم التوصيات الخاصة بالتحقيقات مع نتنياهو

فيديو أرشيفي: التحقيقات مع نتنياهو للمرة السادسة بتهمة فساد مالي

رام الله - دنيا الوطنتوقعت مصادر إسرائيلية مقربة من الشرطة، صباح الثلاثاء، أن يتم تقديم التوصيات بشأن التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس المقبل.وبحسب إذاعة (ريشت كان) العبرية، فإن الشرطة، انتهت من ملخص التوصيات، وستعمل على تقديمه ونشره يوم الخميس المقبل.وأشارت إلى أن المحكمة العليا، رفضت مساء أمس التماسا قدم ضد نشر التوصيات، لاعتبار أن ذلك يعد تدخلاً في عمل وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة والنائب العام.ورفض ممثلو النيابة العامة الإسرائيلية خلال الجلسة أمس، الموافقة على طلب مقدمي الالتماس.