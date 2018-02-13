جماعات "الهيكل" تدعو لمسيرة حول أبواب المسجد الأقصى مساء غد

دعت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل"، بالتعاون مع منظمات وجماعات يهودية، أنصارها إلى المشاركة في "مسيرة الأبواب" الشهرية حول أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء يوم غد الأربعاء.





وحسب الدعوات التي وجهتها هذه المنظمات، ستنطلق المسيرة من ساحة البراق في تمام الساعة السابعة مساء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم.





وستكون أهم محطات المسيرة التهويدية المُرتقبة: سوق القطانين، وباب القطانين، ومن ثم باب الناظر، وأخيراً ساحة وباب الأسباط، وترفع خلال المسيرة أعلام الهيكل، وتنصب السماعات ومكبرات الصوت، وتصدح الأغاني والتراتيل التلمودية التهويدية في محيط الأقصى المبارك.





يذكر، أن المستوطنين يحتفلون خلال المسيرة التهويدية ببداية شهر "آذار" العبري، وهو شهر الفرح والسرور عندهم، وخلال هذا الشهر تزداد وتيرة الاقتحامات التي تنفذها جماعات الهيكل المزعوم، وتأخذ طابع الفرح والسرور، ويرافق هذه الاقتحامات تقديم مأكولات وحلويات خاصة بشهر "البوريم" العبري.

رام الله - دنيا الوطن