عرض أزياء للأطفال والشباب لأول مرة في قطاع غزة

عرض أزياء للأطفال والشباب لأول مرة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور أيمن عابد، بوفد من اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة، برئاسة تيسير الأستاذ؛ لبحث نشاطات الاتحاد وآليات تصدير الملابس للخارج، وأهم المشاريع التي يقوم بها الاتحاد.

ورحب د. عابد بالوفد الزائر، مثمناً في الوقت ذاته جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير صناعة الملابس باعتبارها صناعة أساسية تخدم شريحة واسعة من مواطني قطاع غزة.

وقال نحن جميعاً نمثل منظومة متكاملة هدفنا الرئيسي تطوير صناعة الملابس والارتقاء بها على المستوى المحلي للتخلص من اعتمادنا على استيراد الملابس من الخارج.

وأضاف: " نتمنى ارتفاع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع العام بصيغة مدروسة بعيداً عن العشوائية، مؤكداً على احترامه وثقته لاتحاد صناعة النسيج والملابس، وأهمية دور القطاعات الصناعية في التنمية الحقيقية خاصة المصدرة."

وأكد أنه لا مانع لدى الوزارة من عقد لقاءات مؤسسات القطاع الخاص مع الجانب الآخر لخدمة القطاعات الاقتصادية، وتسهيل عملها في القطاعات التصديرية خاصة الملابس والأثاث، كما وأكد على صدور قرارات بتسهيل إجراءات الترخيص الصناعي ومعاملات السجل التجاري والشركات؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الاقتصادي.

من جهته، أطلع الأستاذ الدكتور عابد على نشاطات الاتحاد ووضع قطاع صناعة الملابس وارتقائه لتغطية 70% من احتياجات السوق في أصناف الجلباب والعباءة والزي المدرسي، بالإضافة لتطوير الشركات المصدرة للملابس، والتي بدأت التصدير بـ 9 شركات عام 2015 حتى وصلت إلى 44 شركة عام 2017 ونتطلع لزيادة عدد المصانع المصدرة، وفتح آفاق جديدة للمصانع.

وأضاف: "تم الحصول على العديد من المشاريع من المؤسسات الدولية لتطوير قطاع الملابس، وأيضاً تم تزويده بماكينات تطريز وخياطة ودورات تدريبية ومنح للعمال، بالإضافة لضخ جيل جديد من كادر عمال الخياطة المهرة."

وقدم الاتحاد طرح عمل عرض للأزياء للتجار من قطاع غزة والضفة الغربية خاص بالأطفال والشباب، والزي الشرعي الجلباب الحريمي، وثمن الوفد جهود الوزارة المبذولة لدعم الصناعات المحلية والوطنية.

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