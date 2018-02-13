عريقات: هذا ما تريده واشنطن من الاجتماع بالقيادة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن الإدارة الأمريكية تريد الاجتماع مع القيادة الفلسطينية بأي ثمن؛ لتوجه رسالة إلى العالم بأنهم غضبوا لأسابيع، ومن ثم عادوا للمفاوضات.



وأضاف عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الثلاثاء: "تهدف أمريكا بعد ذلك لإعداد لقاء فلسطيني- إسرائيلي لاستئناف المفاوضات، باستثناء القضايا الرئيسية، ومنها القدس خارج إطار المفاوضات، مؤكداً أن ذلك لن يحدث على الإطلاق".



وأكد عريقات، أن قرار ضم المستوطنات، هو جزء من مخطط فرض الإملاءات على شعبنا، وصولاً لإقامة دولة بنظام (الأبرتهايد)، مشدداً على رفض القيادة لهذه المخططات.



وأشار إلى أنه لن يتم التفاوض على جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل بمساندة الولايات المتحدة، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى المدينة، ومن ثم البحث عن حلول لاستئناف العملية السياسية.