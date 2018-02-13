العالول: نرفض الخطوات الإسرائيلية للسيطرة على المستوطنات

العالول: نرفض الخطوات الإسرائيلية للسيطرة على المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول الرفض الفلسطيني المطلق لأية خطوات أحادية الجانب؛ لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات.

وأوضح العالول لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا الوضع خطير جداً لأن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لإنجاز القرارات الأخيرة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والمس بجوهرها، خاصة المتعلقة بالقدس واللاجئين والاستيطان.
 
وحول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، بأن الحل يجب أن يكون إقليمياً، قال العالول: إن هذه التصريحات مرفوضة تماماً مشدداً على أنه لا يمكن تمرير أي حل لا يستند لقرارات الشرعية الدولية، وأسس عملية السلام.

وأشار العالول إلى استمرار الحراك الفلسطيني على الصعيدين السياسي التي تقوده القيادة بمحاصرة السياسية الاحتلالية، والشعبي الميداني لصد هجمات الاحتلال.

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