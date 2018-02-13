واشنطن تنشر قائمة الدول التي ستقدم لها مساعدات عسكرية

رام الله - دنيا الوطن

تتصدر إسرائيل قائمة الدول التي ستحظى بالمساعدات العسكرية الأمريكية في العام 2019، بحسب مشروع ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي المقبل، والذي نُشر أمس الاثنين.



ووفقاً لوثيقة المشروع، تطلب الإدارة الأمريكية من الكونغرس تخصيص 3.3 مليار دولار لدعم إسرائيل عسكرياً، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، وتخصص لها 1.3 مليار دولار لدعم قواتها المسلحة، وتأتي بعد إسرائيل ومصر الأردن (350 مليون دولار)، وباكستان (80 مليون دولار) ولبنان (50 مليون دولار)، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وبشأن المساعدات لباكستان، يشار إلى أن تخصيص المبلغ المذكور، سيتوقف على قيام إسلام آباد بـ"الخطوات اللازمة لتوسيع تعاونها" مع واشنطن، أي الاستجابة للمطالب الأمريكية بتفعيل الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء دول جنوب آسيا.



ووفقاً للوثيقة نفسها فقد طلبت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص 1.7 مليار دولار لحل "المشاكل الحادة" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها 1.46 مليون دولار لتمويل العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج.



وأشارت الوثيقة إلى أن للمساعدات الأمريكية "أهمية حيوية في حماية مصالح البلاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها تعزز شرعية شركائنا والتزاماتهم، كما أنها تعيد الاستقرار إلى مناطق تواجه التهديد الإرهابي، وتدعم الأقليات الدينية وتوطد التطور الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات، وتشجيع التنمية الاقتصادية".