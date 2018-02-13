الزعيم الكوري الشمالي يوجه دعوةً لجارته الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي يوجه دعوةً لجارته الجنوبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن رضاه وامتنانه لكوريا الجنوبية، داعياً إلى "مواصلة المزاج التصالحي والحوار".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء: إن الزعيم كيم جونغ أون، تلقى تقريراً من شقيقته النائبة الأولى للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو جونغ، التي زارت كوريا الجنوبية أخيراً على رأس الوفد الأولمبي الرفيع المستوى حول نتيجة زيارة الوفد.

وقال كيم: "المهم هو مواصلة المزاج التصالحي والحوار الذي جاء نتيجة لإرادة قوية مشتركة بين الكوريتين وتطويره إلى نتيجة مميزة بصورة مستمرة"، وأمر بوضع تدابير ملموسة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في المستقبل.

وأوضحت الوكالة، أن الزعيم كيم عبر عن رضاه وامتنانه للجانب الكوري الجنوبي وإيلائه الاهتمام بتأمين نشاط الكوريين الشماليين الذين زاروا بمناسبة دورة الأولمبياد الشتوية على رأس وفد رفيع المستوى، وسعيه لتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

وتأتي هذه التصريحات بعد انفراج ملحوظ في العلاقات بين الكوريتين، وإرسال بيونغ يانغ وفداً للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

كما وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دعوة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، لإجراء محادثات في بيونغ يانغ مما يمهد الطريق لأول اجتماع بين الزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على عشر سنوات.

أخبار ذات صلة

(يديعوت): ريفلين &#34;لسع&#34; نتنياهو وذكّره بأولمرت

(يديعوت): ريفلين "لسع" نتنياهو وذكّره بأولمرت

فيديو: حريق هائل في منطقة صناعية شمال غربي لندن

فيديو: حريق هائل في منطقة صناعية شمال غربي لندن

الخميس.. مصادر ترجح تقديم التوصيات الخاصة بالتحقيقات مع نتنياهو

الخميس.. مصادر ترجح تقديم التوصيات الخاصة بالتحقيقات مع نتنياهو

واشنطن تنشر قائمة الدول التي ستقدم لها مساعدات عسكرية

واشنطن تنشر قائمة الدول التي ستقدم لها مساعدات عسكرية

الروهينغا تطالب أوروبا بالضغط على ميانمار لوقف الانتهاكات بحقهم

الروهينغا تطالب أوروبا بالضغط على ميانمار لوقف الانتهاكات بحقهم

العليا الإسرائيلية ترفض منع نشر التوصيات بشأن التحقيق مع نتنياهو

العليا الإسرائيلية ترفض منع نشر التوصيات بشأن التحقيق مع نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

التربية تتسلم حواسيب ومعدات للطلبة ذوي الإعاقة

طلب مستعجل من النائب عودة لزيارة الأسيرة عهد في سجن هشارون

طلب مستعجل من النائب عودة لزيارة الأسيرة عهد في سجن هشارون

بنك الإسكان فروع فلسطين يعلن إطلاق حملة جوائز حسابات التوفير

بنك الإسكان فروع فلسطين يعلن إطلاق حملة جوائز حسابات التوفير

الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي &#34;ياسر العرابيد&#34;

الاحتلال يعتقل الزميل الصحفي "ياسر العرابيد"

عربي

وزير إسرائيلي: بشار الأسد نقطة ضعف &#34;محور المقاومة&#34;

وزير إسرائيلي: بشار الأسد نقطة ضعف "محور المقاومة"

فيديو: الاحتلال ينقل منظومات (القبة الحديدية) إلى منطقة الجولان

فيديو: الاحتلال ينقل منظومات (القبة الحديدية) إلى منطقة الجولان

نجاح صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني و&#34;أنصار الله&#34;

نجاح صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني و"أنصار الله"

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين واعتقال 400 آخرين

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين واعتقال 400 آخرين

منوعات

فيديو: فستان سمية الخشاب يثير السخرية &#34; فستان العرس وعماله تصبغيه&#34;

فيديو: فستان سمية الخشاب يثير السخرية " فستان العرس وعماله تصبغيه"

مرض نادر يصيب عارضة الأزياء الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34;

مرض نادر يصيب عارضة الأزياء الفلسطينية "جيجي حديد"

حبس طليق روبي بقضية تعاطي المخدرات.. وهنيدي قلقان

حبس طليق روبي بقضية تعاطي المخدرات.. وهنيدي قلقان

فضيحة جنسية تطارد ممثل بوليود جيتندرا والضحية &#34;إبنة عمه&#34;

فضيحة جنسية تطارد ممثل بوليود جيتندرا والضحية "إبنة عمه"