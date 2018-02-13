نجاح صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني و"أنصار الله"

فيديو أرشيفي: بدء عملية تبادل أسرى بين القوات الشرعية وجماعات الحوثي

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر عسكري يمني، أن صفقة تبادل أسرى بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجماعة أنصار الله، تمت بنجاح، وذلك في جبهات الساحل الغربي لليمن.وقال المصدر: "إن الصفقة تضمنت قيام الجيش اليمني بالإفراج عن ثمانية مسلحين من أنصار الله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأضاف: "أنصار الله، أطلقت سراح جندي من الجيش اليمني كان أسيراً لديهم، بالإضافة إلى رفات سبعة جنود".وجرت الصفقة بإشراف من قوات التحالف العربي.وتجرى معارك مستمرة بين قوات الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في اليمن منذ سنوات، أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين.