لاتفيا تشتري صواريخ مضادة للدروع من إسرائيل

لاتفيا تشتري صواريخ مضادة للدروع من إسرائيل
صاروخ Spike
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة الدفاع اللاتفية عقدا مع شركة إسرائيلية متخصصة في الصناعات الحربية، لشراء منظومات "Spike" الصاروخية الإسرائيلية المضادة للدبابات، بقيمة 108 ملايين يورو.

وأفاد المركز الصحفي لوزارة الدفاع اللاتفية بأن العقد وقعه وزير الدفاع اللاتفي رايموند بيرغمانيس والمديران التنفيذيان لشركة "Eurospike" غيونتر لاور وأريي لابيدوت أمس الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصف بيرغمانيس هذا العقد بالتاريخي بالنسبة للقوات المسلحة اللاتفية، مضيفا أنه من أكبر عمليات الشراء في مجال الدفاع اللاتفي والتي لا يمكن مقارنتها بشيء. كما عبر عن أمله بإمكانية مشاركة رجال الأعمال اللاتفيين في تنفيذ هذا العقد.

وقال للصحفيين بعد التوقيع: "إن شراء المعدات سيجعلنا أقوى بكثير. وسيتعين على الآخرين أخذ قوتنا بعين الاعتبار وخاصة على من يريد أن يتحقق من ذلك، وتستخدم المنظومات المماثلة المضادة للدبابات في 28 دولة أخرى وتعتبر من أحد أقوى أنواع الأسلحة في العالم".

يذكر أن منظومات "Spike" مزودة بالعناصر البصرية الكهربائية للجيل الرابع والخامس، الأمر الذي يضمن دقة الاستهداف العالية والقدرة على تدمير الأنواع المختلفة من المدرعات بما فيها الدبابات القتالية.

ومن المتوقع أن يتم توريد هذه المنظومات الصاروخية إلى لاتفيا بحلول عام 2023.

فيديو أرشيفي يتحدث عن الصاروخ

 

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