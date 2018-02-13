عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين واعتقال 400 آخرين

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين واعتقال 400 آخرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرة مسلحين مصرعهم، فيما اعتقل 400 آخرين بينهم أجانب، في إطار العملية العسكرية التي ينفذها الجيش المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت  القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيانها السادس بشأن العملية "سيناء 2018"، أن القوات الجوية دمرت سبع خلال محاولة العناصر المسلحة استخدامها للهروب، وأنه جرى القضاء على خلية مكونة من 10 مسلحين أثناء الاختباء بأحد المنازل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما أكد البيان أنه تم تدمير 143 من الأوكار والمخازن التي تستخدمها العناصر المسلحة، واكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عـثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير الجاري.

فيديو أرشيفي: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية في سيناء والدلتا


 

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