عشراوي تبحث مع ممثل رومانيا آخر التطورات السياسية

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين السيد كاتالين تيرلا، وبحثت معه آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.

وفي بداية، اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، أكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والروماني وعلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جميع المجالات، وشكرت عشراوي الحكومة الرومانية على اتفاقيات التعاون ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.

كما وناقش الطرفان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك، التحركات الأمريكية الأخيرة وغير المسؤولة بشأن القدس وانتهاكها المتعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي هذا السياق، وعلى ضوء امتناع رومانيا عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، دعت عشراوي الحكومة الرومانية الى لعب دور إيجابي وفاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم السلام العادل والشامل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وأطلعت عشراوي، السيد تيرلا على آخر المستجدات والتدهور المتواصل على الأرض، ووضعته في صورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك ،عمليات التوسع الاستيطاني وخاصة في القدس" العاصمة المحتلة " ومحيطها، وقالت:" إن سياسات الادارة الأمريكية المجحفة بحق قضيتنا العادلة ومساسها بالقضايا الجوهرية وخاصة القدس واللاجئين شجع إسرائيل على مواصلة تدابيرها الاجرامية ومنحها الضوء الاخضر للاستمرار في انتهاكاتها بحق شعبنا وتعميق البناء الاستيطاني الاستعماري وهدم المنازل وسرقة الأراضي واستباحة المقدسات وغيرها من الممارسات المخالفة للقانونين الدولي والدولي الانساني".

وشددت عشراوي، في هذا السياق، على ضرورة المشاركة الدولية المتعددة الأطراف وأضافت:" يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية واقتصادية جادة وملموسة لأنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".





وفي وقت لاحق من اليوم، التقت عشراوي برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، السيد توماس بيرينجر، وأطلعته على آخر التطورات والمستجدات على الأرض. كما وناقش الطرفان الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة في فلسطين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك.

رام الله - دنيا الوطن